மாவட்ட செய்திகள்

அனகாபுத்தூரில் தவறான சிகிச்சையால் இளம்பெண் இறந்ததாக உறவினர்கள் சாலை மறியல் - போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + In Anakaputhur Adolescent death by ill treatment Relatives blocked the road - transport impact

அனகாபுத்தூரில் தவறான சிகிச்சையால் இளம்பெண் இறந்ததாக உறவினர்கள் சாலை மறியல் - போக்குவரத்து பாதிப்பு