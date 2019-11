மாவட்ட செய்திகள்

பட்டினப்பாக்கத்தில் கடல் அலையில் பொங்கி வந்த திடீர் நுரையால் பரபரப்பு - மாசு கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகள் ஆய்வு + "||" + Pattinambakkam The sudden burst of foam on the ocean wave Furore Pollution Control Officers Inspection

பட்டினப்பாக்கத்தில் கடல் அலையில் பொங்கி வந்த திடீர் நுரையால் பரபரப்பு - மாசு கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகள் ஆய்வு