மாவட்ட செய்திகள்

திறந்தவெளியில் மலம் கழித்தால் ரேஷன் அட்டை ரத்து; கிராம பஞ்சாயத்து அதிரடி முடிவு + "||" + Cancellation of ration card if human waste in the open air; End of Gram Panchayat Action

திறந்தவெளியில் மலம் கழித்தால் ரேஷன் அட்டை ரத்து; கிராம பஞ்சாயத்து அதிரடி முடிவு