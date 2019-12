மாவட்ட செய்திகள்

அனைத்து ரே‌‌ஷன்கடைகளிலும் தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்கள் இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளன அமைச்சர் பேட்டி + "||" + Essential items in all ration shops are reserved

அனைத்து ரே‌‌ஷன்கடைகளிலும் தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்கள் இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளன அமைச்சர் பேட்டி