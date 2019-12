மாவட்ட செய்திகள்

எடியூரப்பா தலைமையில் நிலையான ஆட்சி அமைய இடைத்தேர்தலில் பா.ஜனதாவை ஆதரிக்க மக்கள் தயாராகி விட்டனர் - மந்திரி ஈசுவரப்பா சொல்கிறார் + "||" + There is a stable regime headed by Yeddyurappa People are preparing to support BJP in the by-election Says Minister Isuvarappa

எடியூரப்பா தலைமையில் நிலையான ஆட்சி அமைய இடைத்தேர்தலில் பா.ஜனதாவை ஆதரிக்க மக்கள் தயாராகி விட்டனர் - மந்திரி ஈசுவரப்பா சொல்கிறார்