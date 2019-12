மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சியில் நடைபெற்ற ஆய்வுக்கூட்டத்தில் கருப்பு சட்டை அணிந்து கலந்து கொண்ட ரே‌‌ஷன் கடை பணியாளர்கள் + "||" + The ration shop staff wearing black t-shirts at the meeting in Kallakurichi

கள்ளக்குறிச்சியில் நடைபெற்ற ஆய்வுக்கூட்டத்தில் கருப்பு சட்டை அணிந்து கலந்து கொண்ட ரே‌‌ஷன் கடை பணியாளர்கள்