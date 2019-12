மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாநகரில் சாலையை பொதுமக்கள் கடப்பதற்கு ஒலி எழுப்பும் கருவியுடன் புதிய சிக்னல் அறிமுகம் + "||" + Introducing Signal with Sound System for Public Crossing the Road in Salem City

சேலம் மாநகரில் சாலையை பொதுமக்கள் கடப்பதற்கு ஒலி எழுப்பும் கருவியுடன் புதிய சிக்னல் அறிமுகம்