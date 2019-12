மாவட்ட செய்திகள்

ஆக்கிரமிப்பு தொடர்பான வழக்கு: வீடுகளில் கழிப்பறை வசதி செய்து கொடுக்க விருதுநகர் கலெக்டருக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + In the case of occupation Virudhunagar Collector ordered to provide toilet facilities in homes

ஆக்கிரமிப்பு தொடர்பான வழக்கு: வீடுகளில் கழிப்பறை வசதி செய்து கொடுக்க விருதுநகர் கலெக்டருக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு