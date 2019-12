மாவட்ட செய்திகள்

எதிர்க்கட்சி தலைவர் செயல்படும் விதம் குறித்து ஏக்நாத் கட்சேயிடம் பட்னாவிஸ் பாடம் கற்க வேண்டும்; தேசியவாத காங்கிரஸ் தாக்கு + "||" + Patnavis should learn from the Eknath party about how the opposition leader is acting; Nationalist Congress attack

எதிர்க்கட்சி தலைவர் செயல்படும் விதம் குறித்து ஏக்நாத் கட்சேயிடம் பட்னாவிஸ் பாடம் கற்க வேண்டும்; தேசியவாத காங்கிரஸ் தாக்கு