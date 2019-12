மாவட்ட செய்திகள்

கூடலூர்- கேரளா இடையே, சாலையோர பள்ளத்தில் லாரியின் சக்கரம் சிக்கியதால் போக்குவரத்து பாதிப்பு - வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதி + "||" + Laurie in a roadside ditch Damage suffered by the transport wheel

கூடலூர்- கேரளா இடையே, சாலையோர பள்ளத்தில் லாரியின் சக்கரம் சிக்கியதால் போக்குவரத்து பாதிப்பு - வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதி