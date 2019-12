மாவட்ட செய்திகள்

காடையாம்பட்டி தாலுகா அலுவலகத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஸ்கூட்டர் வழங்கும் நிகழ்ச்சி + "||" + At the Kadayampatti Taluk office Scooter program for the differently abled

காடையாம்பட்டி தாலுகா அலுவலகத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஸ்கூட்டர் வழங்கும் நிகழ்ச்சி