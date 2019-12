மாவட்ட செய்திகள்

கல்வராயன்மலையில் கனமழை: கச்சிராயப்பாளையம்-வெள்ளிமலை சாலையில் 2 இடங்களில் மண் சரிவு + "||" + Kachiraiyapalayam- Welimalai Soil slope at 2 places on the road

கல்வராயன்மலையில் கனமழை: கச்சிராயப்பாளையம்-வெள்ளிமலை சாலையில் 2 இடங்களில் மண் சரிவு