மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் 15 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் பிரசாரம் நாளை ஓய்கிறது - இறுதிக்கட்ட வாக்கு சேகரிப்பில் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் தீவிரம் + "||" + By-election for 15 Assembly constituencies in Karnataka Tomorrow campaign Oykiratu

கர்நாடகத்தில் 15 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் பிரசாரம் நாளை ஓய்கிறது - இறுதிக்கட்ட வாக்கு சேகரிப்பில் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் தீவிரம்