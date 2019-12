மாவட்ட செய்திகள்

மணமேல்குடி அருகே குடியிருப்பு பகுதியில் புகுந்த வெள்ளம் தீயணைப்புத்துறையினர் மூலம் பொதுமக்கள் வெளியேற்றம் + "||" + In the residential area near Manamalgudi Public evacuation by flooding fire brigade

மணமேல்குடி அருகே குடியிருப்பு பகுதியில் புகுந்த வெள்ளம் தீயணைப்புத்துறையினர் மூலம் பொதுமக்கள் வெளியேற்றம்