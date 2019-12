மாவட்ட செய்திகள்

அரக்கோணத்தில் பலத்த மழை: மரம் சாய்ந்து விழுந்து வாலிபர் பலி - 2 வீடுகளும் இடிந்தன + "||" + Heavy rain in Arakkonam Falling tree leaning Kills youth 2 houses were also demolished

அரக்கோணத்தில் பலத்த மழை: மரம் சாய்ந்து விழுந்து வாலிபர் பலி - 2 வீடுகளும் இடிந்தன