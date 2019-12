மாவட்ட செய்திகள்

ஆந்திராவிற்கு காரில் கடத்த முயன்ற மதுபாட்டில்கள் பறிமுதல்: சட்டவிரோதமாக மது விற்ற - 7 பேர் கைது + "||" + Andhra In the car smuggling Confiscation of bottles of wine 7 arrested for selling liquor

ஆந்திராவிற்கு காரில் கடத்த முயன்ற மதுபாட்டில்கள் பறிமுதல்: சட்டவிரோதமாக மது விற்ற - 7 பேர் கைது