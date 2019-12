மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மக்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம் ரத்து புகார் பெட்டியில் மனுக்களை போட்டு சென்றனர் + "||" + At the Salem Collector's office, people complained about the grievances of the grievances

சேலம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மக்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம் ரத்து புகார் பெட்டியில் மனுக்களை போட்டு சென்றனர்