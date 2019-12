மாவட்ட செய்திகள்

தொடர்மழையின் காரணமாக கீரனூரில் உள்ள சிவன் கோவிலில் தண்ணீர் புகுந்தது + "||" + Due to the torrential rains, the Shiva temple in Kiranur was inundated

