மாவட்ட செய்திகள்

இலவச வீடு கட்டித்தருவதாக மோசடி: பாதிரியாருக்கு 4 ஆண்டு சிறை; ரூ.16 லட்சம் அபராதம் - குடியாத்தம் கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + Fraud for building a free home: 4 years jail for priest -A fine of Rs 16 lakh

இலவச வீடு கட்டித்தருவதாக மோசடி: பாதிரியாருக்கு 4 ஆண்டு சிறை; ரூ.16 லட்சம் அபராதம் - குடியாத்தம் கோர்ட்டு தீர்ப்பு