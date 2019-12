மாவட்ட செய்திகள்

வெள்ள பாதிப்பில் இருந்து பொதுமக்களை மீட்க தயார் நிலையில் 21 சிறப்பு மீட்பு கமாண்டோ வீரர்கள் - மாவட்ட தீயணைப்பு அலுவலர் தகவல் + "||" + 21 Special Rescue Commando Soldiers as they prepare to rescue civilians from flood damage

வெள்ள பாதிப்பில் இருந்து பொதுமக்களை மீட்க தயார் நிலையில் 21 சிறப்பு மீட்பு கமாண்டோ வீரர்கள் - மாவட்ட தீயணைப்பு அலுவலர் தகவல்