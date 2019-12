மாவட்ட செய்திகள்

‘தமிழ்நாடு’ என்று பெயர் வர காரணமானவர், சி.பா.ஆதித்தனார் தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகத்தில் நடந்த சொற்பொழிவில் கு.ஞானசம்பந்தன் பேச்சு + "||" + The reason for the name 'Tamil Nadu' is the CD, said In a lecture at the University of Tamilnadu

