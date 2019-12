மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சையில் தொடரும் மழை அதிகபட்சமாக அணைக்கரையில் 49 மி.மீட்டர் பதிவு + "||" + The maximum rainfall recorded in the asylum is 49 mm at the dam

