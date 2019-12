மாவட்ட செய்திகள்

கரூர் அருகே துணை மின் நிலையத்தில் பயங்கர தீ விபத்து; ரூ.20 கோடி மின்மாற்றி எரிந்து நாசம் + "||" + Terrorist fire at a power plant near Karur; Rs 20 crore transformer burned down

கரூர் அருகே துணை மின் நிலையத்தில் பயங்கர தீ விபத்து; ரூ.20 கோடி மின்மாற்றி எரிந்து நாசம்