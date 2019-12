மாவட்ட செய்திகள்

குற்றாலம் அருவிகளில் வெள்ளம் தணிந்தது: சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க அனுமதி + "||" + In the Courtallam waterfalls The floods have subsided Tourists are allowed to bathe

குற்றாலம் அருவிகளில் வெள்ளம் தணிந்தது: சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க அனுமதி