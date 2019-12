மாவட்ட செய்திகள்

மயிலாடுதுறையில் அரசு மருத்துவ கல்லூரி அமைக்க முதல்-அமைச்சரிடம் கோரிக்கை ராதாகிரு‌‌ஷ்ணன் எம்.எல்.ஏ. தகவல் + "||" + Radhakrishnan MLA requests First Chief Minister to set up Government Medical College at Mayiladuthurai Information

மயிலாடுதுறையில் அரசு மருத்துவ கல்லூரி அமைக்க முதல்-அமைச்சரிடம் கோரிக்கை ராதாகிரு‌‌ஷ்ணன் எம்.எல்.ஏ. தகவல்