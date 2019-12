மாவட்ட செய்திகள்

ஊத்தங்கரை அருகே, தனியார் பள்ளியில் டிராக்டரில் இருந்து தவறி விழுந்து கிளீனர் சாவு + "||" + Near Oothankarai, Slipping from a tractor in private school Dying of the falling cleaner

ஊத்தங்கரை அருகே, தனியார் பள்ளியில் டிராக்டரில் இருந்து தவறி விழுந்து கிளீனர் சாவு