குறிச்சி கிராமத்தில் தொடர் அட்டகாசம் செய்து வந்த, ஒற்றை காட்டுயானை பிடிபட்டது - ‘கும்கி’கள் உதவியுடன் வனத்துறையினர் பிடித்தனர்