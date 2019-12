மாவட்ட செய்திகள்

சேதமடைந்த கட்டிடத்தை சீரமைக்கக்கோரி, குழந்தைகளை அனுப்ப மறுத்து பள்ளிக்கூடத்தை பெற்றோர்கள் முற்றுகை + "||" + To repair the damaged building, Refusing to send children Parents school siege

சேதமடைந்த கட்டிடத்தை சீரமைக்கக்கோரி, குழந்தைகளை அனுப்ப மறுத்து பள்ளிக்கூடத்தை பெற்றோர்கள் முற்றுகை