மாவட்ட செய்திகள்

வருகிற 26-ந்தேதி நிகழும் சூரிய கிரகணத்தை பிரத்யேக கண்ணாடி அணிந்து பார்க்கலாம் - விஞ்ஞானிகள் தகவல் + "||" + The 26th coming Wearing special glasses can see the solar eclipse

வருகிற 26-ந்தேதி நிகழும் சூரிய கிரகணத்தை பிரத்யேக கண்ணாடி அணிந்து பார்க்கலாம் - விஞ்ஞானிகள் தகவல்