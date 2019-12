மாவட்ட செய்திகள்

லாரியில் இருந்து பேட்டரி, டீசல் திருடிய சப்-இன்ஸ்பெக்டர் ஆயுதப்படைக்கு மாற்றம் + "||" + From the truck Battery, diesel stolen Sub-Inspector Transition to the Armed Forces

லாரியில் இருந்து பேட்டரி, டீசல் திருடிய சப்-இன்ஸ்பெக்டர் ஆயுதப்படைக்கு மாற்றம்