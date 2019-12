மாவட்ட செய்திகள்

தென்காசி மாவட்டத்துடன் இணைத்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கலெக்டர் அலுவலகத்தை 11 கிராம மக்கள் முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு + "||" + With the Tenkasi district Resist the fusion Office of the Collector 11 villagers were besieged.

தென்காசி மாவட்டத்துடன் இணைத்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கலெக்டர் அலுவலகத்தை 11 கிராம மக்கள் முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு