மாவட்ட செய்திகள்

முன்னாள் பிரதமர் தேவேகவுடாவின் பேரன் சூரஜ் ரேவண்ணா ரவுடியா?பா.ஜனதாவினர் வீடியோ வெளியிட்டு பரபரப்பு + "||" + Is Suraj Ravanna Rowdia the grandson of former Prime Minister Deve Gowda?

முன்னாள் பிரதமர் தேவேகவுடாவின் பேரன் சூரஜ் ரேவண்ணா ரவுடியா?பா.ஜனதாவினர் வீடியோ வெளியிட்டு பரபரப்பு