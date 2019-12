மாவட்ட செய்திகள்

பூமிக்கு அடியில் மின்சார வயர் பதிக்க எதிர்ப்பு: அதிகாரிகளை பணி செய்ய விடாமல் தடுத்த 10 பேர் மீது வழக்கு + "||" + Beneath the earth Electric Wire Implant Resistance To prevent the authorities from doing the work Case against 10 people

பூமிக்கு அடியில் மின்சார வயர் பதிக்க எதிர்ப்பு: அதிகாரிகளை பணி செய்ய விடாமல் தடுத்த 10 பேர் மீது வழக்கு