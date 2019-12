மாவட்ட செய்திகள்

பாபர் மசூதி வழக்கில் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை மறுபரிசீலனை செய்யக்கோரி த.மு.மு.க., எஸ்.டி.பி.ஐ. கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம் -479 பேர் கைது + "||" + In the case of the Babri Masjid Supreme Court decision Please review TMZ, SDBI The Demonstration -479 arrested

பாபர் மசூதி வழக்கில் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை மறுபரிசீலனை செய்யக்கோரி த.மு.மு.க., எஸ்.டி.பி.ஐ. கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம் -479 பேர் கைது