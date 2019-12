மாவட்ட செய்திகள்

சினிமாவில் நடிக்க வாய்ப்பு தருவதாக கூறிபூங்காவில் சிறுமியை கட்டிப்பிடித்து சில்மிஷம் செய்த ஆசாமி கைது + "||" + Claiming to give him a chance to act in cinema Azami arrested for hugging girl in park

சினிமாவில் நடிக்க வாய்ப்பு தருவதாக கூறிபூங்காவில் சிறுமியை கட்டிப்பிடித்து சில்மிஷம் செய்த ஆசாமி கைது