மாவட்ட செய்திகள்

அரசின் உத்தரவை திரும்ப பெற்றுகனகபுராவில் மருத்துவ கல்லூரி தொடங்க வேண்டும்முதல்-மந்திரிக்கு, டி.கே.சிவக்குமார் கடிதம் + "||" + Medical College should be started in Kanakapura Letter to First Minister, DKC Sivakumar

அரசின் உத்தரவை திரும்ப பெற்றுகனகபுராவில் மருத்துவ கல்லூரி தொடங்க வேண்டும்முதல்-மந்திரிக்கு, டி.கே.சிவக்குமார் கடிதம்