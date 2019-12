மாவட்ட செய்திகள்

சாலைகளில் கூட்டமாக செல்ல கூடாது மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் பேச்சு + "||" + Motor vehicle inspector talk not to crowd on the roads

சாலைகளில் கூட்டமாக செல்ல கூடாது மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் பேச்சு