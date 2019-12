மாவட்ட செய்திகள்

நாகையில் பலத்த மழை: குடியிருப்பு பகுதியில் மழைநீருடன், கழிவுநீர் கலந்து தேங்கி நின்றதால் துர்நாற்றம் + "||" + Heavy Rain in Naga: Stench due to stagnant water mixed with rainwater and sewage in residential area

நாகையில் பலத்த மழை: குடியிருப்பு பகுதியில் மழைநீருடன், கழிவுநீர் கலந்து தேங்கி நின்றதால் துர்நாற்றம்