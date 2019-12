மாவட்ட செய்திகள்

நெடுஞ்சாலைகளில் செல்லும் லாரிகளை குறி வைத்து தொடர் திருட்டில் ஈடுபட்ட கும்பல் தலைவன் கைது + "||" + On the highways Mark the trucks going Gang involved in serial theft Leader Arrested

நெடுஞ்சாலைகளில் செல்லும் லாரிகளை குறி வைத்து தொடர் திருட்டில் ஈடுபட்ட கும்பல் தலைவன் கைது