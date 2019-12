மாவட்ட செய்திகள்

ஜனவரி மாதம் 8-ந் தேதி நடக்கும் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் பங்கேற்பு - தொழிலாளர் முன்னேற்ற சங்க பேரவை தீர்மானம் + "||" + The event will take place on January 8th Participation in strike action

