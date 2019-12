மாவட்ட செய்திகள்

உளுந்தூர்பேட்டையில், ஏரி ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றம் - அதிகாரிகள் நடவடிக்கை + "||" + In Ulundurpettai, Lake Occupations Disposal - The action of the authorities

உளுந்தூர்பேட்டையில், ஏரி ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றம் - அதிகாரிகள் நடவடிக்கை