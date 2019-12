மாவட்ட செய்திகள்

ராணிப்பேட்டையில் முதல் மக்கள் குறை தீர்வுநாள் கூட்டம் - கலெக்டர் திவ்யதர்ஷினியிடம் பொதுமக்கள் மனு வழங்கினர் + "||" + First public grievance day meeting at Ranipet - Public petition to Collector Divyadarshini

ராணிப்பேட்டையில் முதல் மக்கள் குறை தீர்வுநாள் கூட்டம் - கலெக்டர் திவ்யதர்ஷினியிடம் பொதுமக்கள் மனு வழங்கினர்