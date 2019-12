மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் முதல்நாளில் 187 பேர் வேட்புமனு தாக்கல் கலெக்டர் மெகராஜ் ஆய்வு + "||" + Collector Mukaraj surveyed 187 candidates for first day in district

மாவட்டத்தில் முதல்நாளில் 187 பேர் வேட்புமனு தாக்கல் கலெக்டர் மெகராஜ் ஆய்வு