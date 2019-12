மாவட்ட செய்திகள்

வீட்டுக்கு ரூ.50 ஆயிரம் மின்கட்டணம் செலுத்தும்படி கூறியதால், தீக்குளிக்க பெட்ரோலுடன் வந்த சினிமா உதவி இயக்குனர்-தாய் + "||" + Came with gasoline to fire Assistant Director-Mother of Cinema

வீட்டுக்கு ரூ.50 ஆயிரம் மின்கட்டணம் செலுத்தும்படி கூறியதால், தீக்குளிக்க பெட்ரோலுடன் வந்த சினிமா உதவி இயக்குனர்-தாய்