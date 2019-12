மாவட்ட செய்திகள்

கேர்மாளம் வனப்பகுதியில் விலங்குகளை வேட்டையாட முயன்ற 3 பேருக்கு தலா ரூ.50 ஆயிரம் அபராதம் + "||" + In the wilderness of Carmel Who tried to hunt animals 3 each fined Rs.50 thousand

கேர்மாளம் வனப்பகுதியில் விலங்குகளை வேட்டையாட முயன்ற 3 பேருக்கு தலா ரூ.50 ஆயிரம் அபராதம்