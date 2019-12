மாவட்ட செய்திகள்

மாணவர்கள் மரக்கன்றுகள் வளர்ப்பதை பெற்றோர் ஊக்குவிக்க வேண்டும் - அமைச்சர் கே.சி.வீரமணி பேச்சு + "||" + Students Raising of saplings Parents need to be encouraged Minister KC Veeramani's speech

மாணவர்கள் மரக்கன்றுகள் வளர்ப்பதை பெற்றோர் ஊக்குவிக்க வேண்டும் - அமைச்சர் கே.சி.வீரமணி பேச்சு