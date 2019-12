மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூர் தென்னம்பாளையம் மார்க்கெட்டில், வரத்து அதிகரிப்பால் வெங்காயம் விலை கிலோ ரூ.100 ஆக குறைந்தது + "||" + In the market, onion prices are increasing due to influx Reduced to Rs.100 per kg

