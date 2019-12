மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி ஜங்ஷன் ரெயில் நிலையத்தில் அமைக்கப்பட உள்ள நகரும் படிக்கட்டுகளுக்கான உபகரணங்கள் வந்தன + "||" + The equipment for moving stairs was set up at the Trichy Junction railway station

