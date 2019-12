மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.15 ஆயிரம் கடனுக்கு அடமானமாக 13 வயது மகளை திருமணம் செய்து கொடுத்த தம்பதி 5 பேர் கைது + "||" + 5-year-old married to 13-year-old daughter for mortgage of Rs 15 thousand

ரூ.15 ஆயிரம் கடனுக்கு அடமானமாக 13 வயது மகளை திருமணம் செய்து கொடுத்த தம்பதி 5 பேர் கைது