மாவட்ட செய்திகள்

வங்கியில் நகைகள் மாயமான வழக்கில் 140 வாடிக்கையாளர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்கும் பணி தொடங்கியது + "||" + The bank has commenced work on compensation for 140 customers in a jewelery case

வங்கியில் நகைகள் மாயமான வழக்கில் 140 வாடிக்கையாளர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்கும் பணி தொடங்கியது